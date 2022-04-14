EyzoAI (EYZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EyzoAI (EYZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EyzoAI (EYZ) Informatie EyzoAI is an advanced blockchain intelligence platform that aims to fundamentally change how investors obtain and utilize crucial, condensed information earlier for trading in the crypto market. Powered by Artificial General Intelligence (AGI), we transform information into deeper knowledge, enhancing your connections and insights to turn complex data into well-informed decisions. As the first platform of its kind, EyzoAI sets itself apart from other platforms by providing a complete view of the market, absorbing massive amounts of data, and using AGI to filter it for our users. Officiële website: https://eyzoai.io/ Koop nu EYZ!

EyzoAI (EYZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EyzoAI (EYZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.46K $ 14.46K $ 14.46K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.46K $ 14.46K $ 14.46K Hoogste ooit: $ 0.0186933 $ 0.0186933 $ 0.0186933 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014456 $ 0.00014456 $ 0.00014456 Meer informatie over EyzoAI (EYZ) prijs

EyzoAI (EYZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EyzoAI (EYZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EYZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EYZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EYZ begrijpt, kun je de live prijs van EYZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van EYZ Wil je weten waar je EYZ naartoe gaat? Onze EYZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EYZ token!

