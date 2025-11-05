EYED (EYED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.34% Prijswijziging (1D) +1.10% Prijswijziging (7D) -11.99% Prijswijziging (7D) -11.99%

EYED (EYED) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EYED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EYED hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EYED met -0.34% veranderd in het afgelopen uur, +1.10% in de afgelopen 24 uur en -11.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EYED (EYED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.94K$ 62.94K $ 62.94K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 74.05K$ 74.05K $ 74.05K Circulerende voorraad 58.65B 58.65B 58.65B Totale voorraad 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EYED is $ 62.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EYED is 58.65B, met een totale voorraad van 69000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 74.05K.