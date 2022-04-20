Eyare (EYARE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eyare (EYARE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eyare (EYARE) Informatie $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. Officiële website: https://eyare.xyz Koop nu EYARE!

Eyare (EYARE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eyare (EYARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Totale voorraad: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Circulerende voorraad: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Hoogste ooit: $ 0.00252987 $ 0.00252987 $ 0.00252987 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Eyare (EYARE) prijs

Eyare (EYARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eyare (EYARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EYARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EYARE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EYARE begrijpt, kun je de live prijs van EYARE token verkennen!

