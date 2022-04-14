Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Extreme Accelerationism (X/ACC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Extreme Accelerationism (X/ACC) Informatie Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Extreme Accelerationism (X/ACC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Totale voorraad: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Circulerende voorraad: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Extreme Accelerationism (X/ACC) prijs

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Extreme Accelerationism (X/ACC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal X/ACC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel X/ACC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van X/ACC begrijpt, kun je de live prijs van X/ACC token verkennen!

