Expand (XZK) Informatie Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Officiële website: https://expandzk.com/ Whitepaper: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Koop nu XZK!

Expand (XZK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Expand (XZK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 977.33K $ 977.33K $ 977.33K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Hoogste ooit: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Laagste ooit: $ 0.00237404 $ 0.00237404 $ 0.00237404 Huidige prijs: $ 0.00238194 $ 0.00238194 $ 0.00238194 Meer informatie over Expand (XZK) prijs

Expand (XZK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Expand (XZK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XZK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XZK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XZK begrijpt, kun je de live prijs van XZK token verkennen!

Prijsvoorspelling van XZK Wil je weten waar je XZK naartoe gaat? Onze XZK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XZK token!

