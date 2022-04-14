EXMO Coin (EXM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EXMO Coin (EXM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EXMO Coin (EXM) Informatie EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Officiële website: http://exmo-coin.exmo.com Koop nu EXM!

EXMO Coin (EXM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EXMO Coin (EXM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 570.54K $ 570.54K $ 570.54K Totale voorraad: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Circulerende voorraad: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Hoogste ooit: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Laagste ooit: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Huidige prijs: $ 0.00837274 $ 0.00837274 $ 0.00837274 Meer informatie over EXMO Coin (EXM) prijs

EXMO Coin (EXM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EXMO Coin (EXM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXM begrijpt, kun je de live prijs van EXM token verkennen!

Prijsvoorspelling van EXM Wil je weten waar je EXM naartoe gaat? Onze EXM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EXM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!