Exit Liquidity (RETAIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.62% Prijswijziging (1D) -21.20% Prijswijziging (7D) -16.56% Prijswijziging (7D) -16.56%

Exit Liquidity (RETAIL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETAIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETAIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00168409, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETAIL met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, -21.20% in de afgelopen 24 uur en -16.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Exit Liquidity (RETAIL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 627.07K$ 627.07K $ 627.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 627.07K$ 627.07K $ 627.07K Circulerende voorraad 999.99M 999.99M 999.99M Totale voorraad 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

De huidige marktkapitalisatie van Exit Liquidity is $ 627.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETAIL is 999.99M, met een totale voorraad van 999992863.526202. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 627.07K.