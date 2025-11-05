BeursDEX+
De live Exit Liquidity prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RETAIL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RETAIL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RETAIL

RETAIL Prijsinformatie

Wat is RETAIL

RETAIL officiële website

RETAIL tokenomie

RETAIL Prijsvoorspelling

Exit Liquidity Prijs (RETAIL)

Niet genoteerd

1 RETAIL naar USD live prijs:

$0.00062707
$0.00062707$0.00062707
-21.20%1D
Exit Liquidity (RETAIL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:06:18 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-21.20%

-16.56%

-16.56%

Exit Liquidity (RETAIL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETAIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETAIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00168409, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETAIL met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, -21.20% in de afgelopen 24 uur en -16.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Exit Liquidity (RETAIL) Marktinformatie

$ 627.07K
$ 627.07K$ 627.07K

--
----

$ 627.07K
$ 627.07K$ 627.07K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

De huidige marktkapitalisatie van Exit Liquidity is $ 627.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETAIL is 999.99M, met een totale voorraad van 999992863.526202. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 627.07K.

Exit Liquidity (RETAIL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Exit Liquidity naar USD $ -0.000168793721198521.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Exit Liquidity naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Exit Liquidity naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Exit Liquidity naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000168793721198521-21.20%
30 dagen$ 0-20.14%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Exit Liquidity (RETAIL)?

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Exit Liquidity (RETAIL) hulpbron

Officiële website

Exit Liquidity Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Exit Liquidity (RETAIL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Exit Liquidity (RETAIL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Exit Liquidity te bekijken.

Bekijk nu de Exit Liquidity prijsvoorspelling !

RETAIL naar lokale valuta's

Exit Liquidity (RETAIL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Exit Liquidity (RETAIL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RETAIL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Exit Liquidity (RETAIL)

Hoeveel is Exit Liquidity (RETAIL) vandaag waard?
De live RETAIL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RETAIL naar USD prijs?
De huidige prijs van RETAIL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Exit Liquidity?
De marktkapitalisatie van RETAIL is $ 627.07K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RETAIL?
De circulerende voorraad van RETAIL is 999.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RETAIL?
RETAIL bereikte een ATH-prijs van 0.00168409 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RETAIL?
RETAIL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RETAIL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RETAIL is -- USD.
Zal RETAIL dit jaar hoger gaan?
RETAIL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RETAIL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Exit Liquidity (RETAIL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

