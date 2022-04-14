ExchangeCoin (EXCC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ExchangeCoin (EXCC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ExchangeCoin (EXCC) Informatie TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Officiële website: https://excc.co Whitepaper: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Koop nu EXCC!

ExchangeCoin (EXCC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ExchangeCoin (EXCC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Totale voorraad: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Circulerende voorraad: $ 30.58M $ 30.58M $ 30.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Hoogste ooit: $ 0.259997 $ 0.259997 $ 0.259997 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.05227 $ 0.05227 $ 0.05227 Meer informatie over ExchangeCoin (EXCC) prijs

ExchangeCoin (EXCC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ExchangeCoin (EXCC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXCC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXCC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXCC begrijpt, kun je de live prijs van EXCC token verkennen!

Prijsvoorspelling van EXCC Wil je weten waar je EXCC naartoe gaat? Onze EXCC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EXCC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!