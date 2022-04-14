Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Exchange Token Plus (EXTO+), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Exchange Token Plus (EXTO+) Informatie EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in. Officiële website: https://extoworld.io Whitepaper: https://extoworld.io/assets/whitepaper/EXTO_Whitepaper_en.pdf

Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Exchange Token Plus (EXTO+), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 149.20M $ 149.20M $ 149.20M Hoogste ooit: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Laagste ooit: $ 0.061128 $ 0.061128 $ 0.061128 Huidige prijs: $ 0.149195 $ 0.149195 $ 0.149195 Meer informatie over Exchange Token Plus (EXTO+) prijs

Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Exchange Token Plus (EXTO+) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXTO+ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXTO+ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXTO+ begrijpt, kun je de live prijs van EXTO+ token verkennen!

Prijsvoorspelling van EXTO+ Wil je weten waar je EXTO+ naartoe gaat? Onze EXTO+ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EXTO+ token!

