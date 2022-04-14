EXA (EXA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EXA (EXA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.

Officiële website: https://exa.market/
Whitepaper: https://docs.exa.community/

EXA (EXA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EXA (EXA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.94K $ 6.94K $ 6.94K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 76.83M $ 76.83M $ 76.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.39K $ 90.39K $ 90.39K Hoogste ooit: $ 0.01990015 $ 0.01990015 $ 0.01990015 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over EXA (EXA) prijs

EXA (EXA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EXA (EXA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXA begrijpt, kun je de live prijs van EXA token verkennen!

