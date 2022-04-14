EvoSimGame (ESIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EvoSimGame (ESIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EvoSimGame (ESIM) Informatie ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Officiële website: https://evosimgame.com/ Whitepaper: https://evosimgame.com/docs

EvoSimGame (ESIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EvoSimGame (ESIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Hoogste ooit: $ 0.091641 $ 0.091641 $ 0.091641 Laagste ooit: $ 0.04331572 $ 0.04331572 $ 0.04331572 Huidige prijs: $ 0.04436986 $ 0.04436986 $ 0.04436986 Meer informatie over EvoSimGame (ESIM) prijs

EvoSimGame (ESIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EvoSimGame (ESIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ESIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ESIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ESIM begrijpt, kun je de live prijs van ESIM token verkennen!

Prijsvoorspelling van ESIM Wil je weten waar je ESIM naartoe gaat? Onze ESIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ESIM token!

