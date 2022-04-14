EvolvAi (EVOAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EvolvAi (EVOAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EvolvAi (EVOAI) Informatie Two sides of innovation in one platform: 🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency. EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows. With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise. Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it. Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it's available to everyone. Officiële website: https://evolvai.xyz/ Whitepaper: https://evolvai.gitbook.io/evolvai-whitepaper

EvolvAi (EVOAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EvolvAi (EVOAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.13K $ 13.13K $ 13.13K Hoogste ooit: $ 0.619545 $ 0.619545 $ 0.619545 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00131316 $ 0.00131316 $ 0.00131316 Meer informatie over EvolvAi (EVOAI) prijs

EvolvAi (EVOAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EvolvAi (EVOAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVOAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVOAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVOAI begrijpt, kun je de live prijs van EVOAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van EVOAI Wil je weten waar je EVOAI naartoe gaat? Onze EVOAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EVOAI token!

