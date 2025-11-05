EVIVO Token (EVIVO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00005169$ 0.00005169 $ 0.00005169 Laagste prijs $ 0.00003445$ 0.00003445 $ 0.00003445 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -1.77% Prijswijziging (7D) -1.77%

EVIVO Token (EVIVO) real-time prijs is $0.00003553. De afgelopen 24 uur werd er EVIVO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVIVO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00005169, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003445 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVIVO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -1.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EVIVO Token (EVIVO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Circulerende voorraad 750.39M 750.39M 750.39M Totale voorraad 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

De huidige marktkapitalisatie van EVIVO Token is $ 26.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVIVO is 750.39M, met een totale voorraad van 999622386.613831. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.52K.