Evin Token (EVIN) Informatie Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Officiële website: https://www.evintoken.com Whitepaper: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf

Evin Token (EVIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Evin Token (EVIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Totale voorraad: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Circulerende voorraad: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Hoogste ooit: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Laagste ooit: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Huidige prijs: $ 0.00981645 $ 0.00981645 $ 0.00981645 Meer informatie over Evin Token (EVIN) prijs

Evin Token (EVIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Evin Token (EVIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVIN begrijpt, kun je de live prijs van EVIN token verkennen!

