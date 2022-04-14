EvidenZ (BCDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EvidenZ (BCDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EvidenZ (BCDT) Informatie Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Officiële website: https://www.evidenz.io/ Whitepaper: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Koop nu BCDT!

EvidenZ (BCDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EvidenZ (BCDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 856.76K $ 856.76K $ 856.76K Totale voorraad: $ 35.97M $ 35.97M $ 35.97M Circulerende voorraad: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 894.84K $ 894.84K $ 894.84K Hoogste ooit: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Laagste ooit: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Huidige prijs: $ 0.02487541 $ 0.02487541 $ 0.02487541 Meer informatie over EvidenZ (BCDT) prijs

EvidenZ (BCDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EvidenZ (BCDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCDT begrijpt, kun je de live prijs van BCDT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BCDT Wil je weten waar je BCDT naartoe gaat? Onze BCDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BCDT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!