Everyworld (EVERY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Everyworld (EVERY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Everyworld (EVERY) Informatie Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Officiële website: https://www.everyworld.com/ Whitepaper: https://docs.everyworld.com/ Koop nu EVERY!

Everyworld (EVERY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Everyworld (EVERY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 755.64K $ 755.64K $ 755.64K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Hoogste ooit: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029642 $ 0.00029642 $ 0.00029642 Meer informatie over Everyworld (EVERY) prijs

Everyworld (EVERY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Everyworld (EVERY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVERY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVERY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVERY begrijpt, kun je de live prijs van EVERY token verkennen!

Prijsvoorspelling van EVERY Wil je weten waar je EVERY naartoe gaat? Onze EVERY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EVERY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!