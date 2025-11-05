Everybody (HOLD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -6.66% Prijswijziging (1D) -2.21% Prijswijziging (7D) -20.45% Prijswijziging (7D) -20.45%

Everybody (HOLD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HOLD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00164477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLD met -6.66% veranderd in het afgelopen uur, -2.21% in de afgelopen 24 uur en -20.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Everybody (HOLD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Circulerende voorraad 27.78B 27.78B 27.78B Totale voorraad 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

De huidige marktkapitalisatie van Everybody is $ 7.12M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLD is 27.78B, met een totale voorraad van 27780713256.829243. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.12M.