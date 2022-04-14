Every Game (EGAME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Every Game (EGAME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Every Game (EGAME) Informatie SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks. Officiële website: http://everygame.io/main.do

Every Game (EGAME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Every Game (EGAME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.39K $ 75.39K $ 75.39K Hoogste ooit: $ 0.04817642 $ 0.04817642 $ 0.04817642 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00000754 $ 0.00000754 $ 0.00000754 Meer informatie over Every Game (EGAME) prijs

Every Game (EGAME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Every Game (EGAME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EGAME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EGAME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EGAME begrijpt, kun je de live prijs van EGAME token verkennen!

Prijsvoorspelling van EGAME Wil je weten waar je EGAME naartoe gaat? Onze EGAME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EGAME token!

