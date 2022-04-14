EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EVERMOON SOL (EVERMOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is EVERMOON SOL(EVERMOON)? EVERMOON is a meme cryptocurrency token on Solana blockchain with zero percent tax fees on buy and sell transactions. The total supply of EVERMOON is 719,986,219. Individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity.Team strives to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community. Officiële website: https://evermoonsol.com/

EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EVERMOON SOL (EVERMOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 719.99M $ 719.99M $ 719.99M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Hoogste ooit: $ 0.00439105 $ 0.00439105 $ 0.00439105 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00001466 $ 0.00001466 $ 0.00001466 Meer informatie over EVERMOON SOL (EVERMOON) prijs

EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EVERMOON SOL (EVERMOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVERMOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVERMOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVERMOON begrijpt, kun je de live prijs van EVERMOON token verkennen!

