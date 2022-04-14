Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Evercraft Ecotechnologies (ECET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Informatie Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Officiële website: https://ecet.io Whitepaper: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Evercraft Ecotechnologies (ECET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Totale voorraad: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Circulerende voorraad: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Hoogste ooit: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Laagste ooit: $ 0.00117023 $ 0.00117023 $ 0.00117023 Huidige prijs: $ 0.00356842 $ 0.00356842 $ 0.00356842 Meer informatie over Evercraft Ecotechnologies (ECET) prijs

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Evercraft Ecotechnologies (ECET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ECET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ECET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ECET begrijpt, kun je de live prijs van ECET token verkennen!

Prijsvoorspelling van ECET Wil je weten waar je ECET naartoe gaat? Onze ECET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ECET token!

