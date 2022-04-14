Evan (EVAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Evan (EVAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Evan (EVAN) Informatie $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Officiële website: https://www.evanthehobo.com/ Koop nu EVAN!

Evan (EVAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Evan (EVAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 341.04K $ 341.04K $ 341.04K Totale voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Circulerende voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 341.04K $ 341.04K $ 341.04K Hoogste ooit: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00034111 $ 0.00034111 $ 0.00034111 Meer informatie over Evan (EVAN) prijs

Evan (EVAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Evan (EVAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EVAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EVAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EVAN begrijpt, kun je de live prijs van EVAN token verkennen!

