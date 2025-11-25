Ontdek belangrijke inzichten in Eva AI Companion (EVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eva AI Companion (EVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Nu je de tokenomie van EVA begrijpt, kun je de live prijs van EVA token verkennen !

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

De harde limiet op hoeveel EVA tokens er in totaal kunnen bestaan.

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Het maximum aantal EVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Inzicht in de tokenomie van Eva AI Companion (EVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Wil je weten waar je EVA naartoe gaat? Onze EVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

Lees en begrijp de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid