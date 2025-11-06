Eva AI Companion (EVA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -6.29% Prijswijziging (7D) -6.29%

Eva AI Companion (EVA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EVA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -6.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eva AI Companion (EVA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Circulerende voorraad 999.45M 999.45M 999.45M Totale voorraad 999,447,637.819547 999,447,637.819547 999,447,637.819547

De huidige marktkapitalisatie van Eva AI Companion is $ 6.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVA is 999.45M, met een totale voorraad van 999447637.819547. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.56K.