EurocoinToken (ECTE) Informatie The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Officiële website: https://eurocoinpay.io/ Whitepaper: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf

EurocoinToken (ECTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EurocoinToken (ECTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 476.52K $ 476.52K $ 476.52K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Hoogste ooit: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.087619 $ 0.087619 $ 0.087619 Meer informatie over EurocoinToken (ECTE) prijs

EurocoinToken (ECTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EurocoinToken (ECTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ECTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ECTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ECTE begrijpt, kun je de live prijs van ECTE token verkennen!

