EURA (EURA) Informatie agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink. Officiële website: https://www.angle.money

EURA (EURA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EURA (EURA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M Totale voorraad: $ 17.15M $ 17.15M $ 17.15M Circulerende voorraad: $ 17.15M $ 17.15M $ 17.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M Hoogste ooit: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Laagste ooit: $ 0.640182 $ 0.640182 $ 0.640182 Huidige prijs: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Meer informatie over EURA (EURA) prijs

EURA (EURA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EURA (EURA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EURA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EURA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EURA begrijpt, kun je de live prijs van EURA token verkennen!

