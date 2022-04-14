Euphoria (EUPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Euphoria (EUPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Euphoria (EUPH) Informatie Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn't just another token—it's a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work. Officiële website: https://joineuphoria.io/ Koop nu EUPH!

Euphoria (EUPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Euphoria (EUPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Hoogste ooit: $ 0.00065701 $ 0.00065701 $ 0.00065701 Laagste ooit: $ 0.00000428 $ 0.00000428 $ 0.00000428 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Euphoria (EUPH) prijs

Euphoria (EUPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Euphoria (EUPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EUPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EUPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EUPH begrijpt, kun je de live prijs van EUPH token verkennen!

Prijsvoorspelling van EUPH Wil je weten waar je EUPH naartoe gaat? Onze EUPH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EUPH token!

