Etica (ETI) Informatie What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What's next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Officiële website: https://www.eticaprotocol.org/ Whitepaper: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Etica (ETI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Etica (ETI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 288.83K $ 288.83K $ 288.83K Totale voorraad: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Circulerende voorraad: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 288.83K $ 288.83K $ 288.83K Hoogste ooit: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Laagste ooit: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Huidige prijs: $ 0.04870888 $ 0.04870888 $ 0.04870888 Meer informatie over Etica (ETI) prijs

Etica (ETI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Etica (ETI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETI begrijpt, kun je de live prijs van ETI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETI Wil je weten waar je ETI naartoe gaat? Onze ETI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETI token!

