Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.
Inzicht in de tokenomie van Ethy AI (ETHY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal ETHY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel ETHY tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van ETHY begrijpt, kun je de live prijs van ETHY token verkennen!
Prijsvoorspelling van ETHY
Wil je weten waar je ETHY naartoe gaat? Onze ETHY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
