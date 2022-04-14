Ethy AI (ETHY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethy AI (ETHY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethy AI (ETHY) Informatie Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Officiële website: https://ethyai.app/

Ethy AI (ETHY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethy AI (ETHY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 910.00M $ 910.00M $ 910.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Hoogste ooit: $ 0.00940968 $ 0.00940968 $ 0.00940968 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00133847 $ 0.00133847 $ 0.00133847 Meer informatie over Ethy AI (ETHY) prijs

Ethy AI (ETHY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethy AI (ETHY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHY begrijpt, kun je de live prijs van ETHY token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETHY Wil je weten waar je ETHY naartoe gaat? Onze ETHY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETHY token!

