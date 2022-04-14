Ethernity Chain (ERN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethernity Chain (ERN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethernity Chain (ERN) Informatie Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Officiële website: https://ethernity.io/

Ethernity Chain (ERN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethernity Chain (ERN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Hoogste ooit: $ 73.86 $ 73.86 $ 73.86 Laagste ooit: $ 0.083222 $ 0.083222 $ 0.083222 Huidige prijs: $ 0.128016 $ 0.128016 $ 0.128016 Meer informatie over Ethernity Chain (ERN) prijs

Ethernity Chain (ERN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethernity Chain (ERN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ERN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ERN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ERN begrijpt, kun je de live prijs van ERN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ERN Wil je weten waar je ERN naartoe gaat? Onze ERN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ERN token!

