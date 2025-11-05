Etherland (ELAND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00134211 24u hoog $ 0.00147195 Hoogste prijs ooit $ 0.447864 Laagste prijs $ 0.00134211 Prijswijziging (1u) +0.03% Prijswijziging (1D) -1.72% Prijswijziging (7D) -11.32%

Etherland (ELAND) real-time prijs is $0.00144113. De afgelopen 24 uur werd er ELAND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00134211 en een hoogtepunt van $ 0.00147195, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ELAND hoogste prijs aller tijden is $ 0.447864, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00134211 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ELAND met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, -1.72% in de afgelopen 24 uur en -11.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Etherland (ELAND) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 58.75K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 58.95K Circulerende voorraad 40.88M Totale voorraad 41,024,063.0

De huidige marktkapitalisatie van Etherland is $ 58.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ELAND is 40.88M, met een totale voorraad van 41024063.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 58.95K.