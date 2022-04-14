Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Etherfuse USTRY (USTRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) Informatie Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Officiële website: https://www.etherfuse.com/ Whitepaper: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Koop nu USTRY!

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Etherfuse USTRY (USTRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Totale voorraad: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Circulerende voorraad: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Laagste ooit: $ 0.408477 $ 0.408477 $ 0.408477 Huidige prijs: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Meer informatie over Etherfuse USTRY (USTRY) prijs

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Etherfuse USTRY (USTRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USTRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USTRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USTRY begrijpt, kun je de live prijs van USTRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van USTRY Wil je weten waar je USTRY naartoe gaat? Onze USTRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USTRY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!