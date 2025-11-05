BeursDEX+
De live Etherex Liquid Staking Token prijs vandaag is 0.114018 USD. Volg realtime REX33 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de REX33 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Etherex Liquid Staking Token prijs vandaag is 0.114018 USD. Volg realtime REX33 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de REX33 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over REX33

REX33 Prijsinformatie

Wat is REX33

REX33 officiële website

REX33 tokenomie

REX33 Prijsvoorspelling

Etherex Liquid Staking Token Prijs (REX33)

1 REX33 naar USD live prijs:

$0.114018
-9.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:34 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.109445
24u laag
$ 0.133389
24u hoog

$ 0.109445
$ 0.133389
$ 0.583351
$ 0.109445
+0.52%

-9.64%

-37.32%

-37.32%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) real-time prijs is $0.114018. De afgelopen 24 uur werd er REX33 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.109445 en een hoogtepunt van $ 0.133389, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REX33 hoogste prijs aller tijden is $ 0.583351, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.109445 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REX33 met +0.52% veranderd in het afgelopen uur, -9.64% in de afgelopen 24 uur en -37.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Marktinformatie

$ 10.04M
--
$ 10.03M
87.96M
87,916,676.59759876
De huidige marktkapitalisatie van Etherex Liquid Staking Token is $ 10.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REX33 is 87.96M, met een totale voorraad van 87916676.59759876. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.03M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Etherex Liquid Staking Token naar USD $ -0.0121681690340862.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Etherex Liquid Staking Token naar USD $ -0.0828539959.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Etherex Liquid Staking Token naar USD $ -0.0874893977.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Etherex Liquid Staking Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0121681690340862-9.64%
30 dagen$ -0.0828539959-72.66%
60 dagen$ -0.0874893977-76.73%
90 dagen$ 0--

Wat is Etherex Liquid Staking Token (REX33)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) hulpbron

Officiële website

Etherex Liquid Staking Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Etherex Liquid Staking Token (REX33) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Etherex Liquid Staking Token (REX33) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Etherex Liquid Staking Token te bekijken.

Bekijk nu de Etherex Liquid Staking Token prijsvoorspelling !

REX33 naar lokale valuta's

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Etherex Liquid Staking Token (REX33) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van REX33 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Hoeveel is Etherex Liquid Staking Token (REX33) vandaag waard?
De live REX33 prijs in USD is 0.114018 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige REX33 naar USD prijs?
De huidige prijs van REX33 naar USD is $ 0.114018. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Etherex Liquid Staking Token?
De marktkapitalisatie van REX33 is $ 10.04M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van REX33?
De circulerende voorraad van REX33 is 87.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van REX33?
REX33 bereikte een ATH-prijs van 0.583351 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van REX33?
REX33 zag een ATL-prijs van 0.109445 USD.
Wat is het handelsvolume van REX33?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van REX33 is -- USD.
Zal REX33 dit jaar hoger gaan?
REX33 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de REX33 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

