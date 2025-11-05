Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.109445 24u hoog $ 0.133389 Hoogste prijs ooit $ 0.583351 Laagste prijs $ 0.109445 Prijswijziging (1u) +0.52% Prijswijziging (1D) -9.64% Prijswijziging (7D) -37.32%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) real-time prijs is $0.114018. De afgelopen 24 uur werd er REX33 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.109445 en een hoogtepunt van $ 0.133389, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REX33 hoogste prijs aller tijden is $ 0.583351, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.109445 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REX33 met +0.52% veranderd in het afgelopen uur, -9.64% in de afgelopen 24 uur en -37.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.04M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.03M Circulerende voorraad 87.96M Totale voorraad 87,916,676.59759876

De huidige marktkapitalisatie van Etherex Liquid Staking Token is $ 10.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REX33 is 87.96M, met een totale voorraad van 87916676.59759876. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.03M.