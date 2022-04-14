Ethereum Meta (ETHM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethereum Meta (ETHM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethereum Meta (ETHM) Informatie Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Officiële website: https://ethermeta.com/ Whitepaper: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethereum Meta (ETHM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.39K $ 10.39K $ 10.39K Totale voorraad: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Circulerende voorraad: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.39K $ 10.39K $ 10.39K Hoogste ooit: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ethereum Meta (ETHM) prijs

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethereum Meta (ETHM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHM begrijpt, kun je de live prijs van ETHM token verkennen!

