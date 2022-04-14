ETHARDIO (ETHARDIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ETHARDIO (ETHARDIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ETHARDIO (ETHARDIO) Informatie ETHARDIO is a meme token built on the Ethereum blockchain, often characterized by its playful and community-driven approach. It aims to leverage the popularity of meme culture to engage users and foster a vibrant community. The token typically emphasizes fun, creativity, and social interaction, often incorporating elements of humor and viral trends. Like many meme tokens, ETHARDIO may have features such as tokenomics that reward holders, community governance, or unique branding that resonates with the crypto community. As with all cryptocurrencies, it's essential to conduct thorough research before investing, as meme tokens can be highly volatile and speculative. Officiële website: https://www.ethardio.xyz/ Koop nu ETHARDIO!

ETHARDIO (ETHARDIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ETHARDIO (ETHARDIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Hoogste ooit: $ 0.00206834 $ 0.00206834 $ 0.00206834 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ETHARDIO (ETHARDIO) prijs

ETHARDIO (ETHARDIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ETHARDIO (ETHARDIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHARDIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHARDIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHARDIO begrijpt, kun je de live prijs van ETHARDIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETHARDIO Wil je weten waar je ETHARDIO naartoe gaat? Onze ETHARDIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETHARDIO token!

