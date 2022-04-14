ETF Rocks (ETF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ETF Rocks (ETF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ETF Rocks (ETF) Informatie ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Officiële website: https://etf.rocks Whitepaper: https://etf.rocks/whitepaper

ETF Rocks (ETF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ETF Rocks (ETF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.56K $ 18.56K $ 18.56K Totale voorraad: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Circulerende voorraad: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.56K $ 18.56K $ 18.56K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ETF Rocks (ETF) prijs

ETF Rocks (ETF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ETF Rocks (ETF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETF begrijpt, kun je de live prijs van ETF token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETF Wil je weten waar je ETF naartoe gaat? Onze ETF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETF token!

