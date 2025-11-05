BeursDEX+
De live ESV Capital prijs vandaag is 0.00654582 USD. Volg realtime ESVC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ESVC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

ESV Capital Prijs (ESVC)

1 ESVC naar USD live prijs:

ESV Capital (ESVC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:19 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) Prijsinformatie (USD)

24u laag
24u hoog

ESV Capital (ESVC) real-time prijs is $0.00654582. De afgelopen 24 uur werd er ESVC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00592604 en een hoogtepunt van $ 0.00752295, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ESVC hoogste prijs aller tijden is $ 0.193934, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00539879 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ESVC met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -12.80% in de afgelopen 24 uur en -45.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ESV Capital (ESVC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van ESV Capital is $ 654.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ESVC is 100.00M, met een totale voorraad van 99999917.859929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 654.58K.

ESV Capital (ESVC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ESV Capital naar USD $ -0.000961643340544938.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ESV Capital naar USD $ -0.0054290441.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ESV Capital naar USD $ -0.0059918819.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ESV Capital naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000961643340544938-12.80%
30 dagen$ -0.0054290441-82.93%
60 dagen$ -0.0059918819-91.53%
90 dagen$ 0--

Wat is ESV Capital (ESVC)?

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ESV Capital (ESVC) hulpbron

Officiële website

ESV Capital Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ESV Capital (ESVC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ESV Capital (ESVC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ESV Capital te bekijken.

Bekijk nu de ESV Capital prijsvoorspelling !

ESVC naar lokale valuta's

ESV Capital (ESVC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ESV Capital (ESVC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ESVC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ESV Capital (ESVC)

Hoeveel is ESV Capital (ESVC) vandaag waard?
De live ESVC prijs in USD is 0.00654582 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ESVC naar USD prijs?
De huidige prijs van ESVC naar USD is $ 0.00654582. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ESV Capital?
De marktkapitalisatie van ESVC is $ 654.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ESVC?
De circulerende voorraad van ESVC is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ESVC?
ESVC bereikte een ATH-prijs van 0.193934 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ESVC?
ESVC zag een ATL-prijs van 0.00539879 USD.
Wat is het handelsvolume van ESVC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ESVC is -- USD.
Zal ESVC dit jaar hoger gaan?
ESVC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ESVC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

