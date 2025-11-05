ESV Capital (ESVC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00592604 24u hoog $ 0.00752295 Hoogste prijs ooit $ 0.193934 Laagste prijs $ 0.00539879 Prijswijziging (1u) +0.16% Prijswijziging (1D) -12.80% Prijswijziging (7D) -45.34%

ESV Capital (ESVC) real-time prijs is $0.00654582. De afgelopen 24 uur werd er ESVC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00592604 en een hoogtepunt van $ 0.00752295, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ESVC hoogste prijs aller tijden is $ 0.193934, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00539879 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ESVC met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -12.80% in de afgelopen 24 uur en -45.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ESV Capital (ESVC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 654.58K$ 654.58K $ 654.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 654.58K$ 654.58K $ 654.58K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

