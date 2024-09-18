Estee (ESTEE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Estee (ESTEE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Estee (ESTEE) Informatie The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes. Officiële website: http://www.esteecoin.com

Estee (ESTEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Estee (ESTEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 271.36K Totale voorraad: $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 271.36K Hoogste ooit: $ 0.00002919 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Estee (ESTEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Estee (ESTEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ESTEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ESTEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ESTEE begrijpt, kun je de live prijs van ESTEE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ESTEE Wil je weten waar je ESTEE naartoe gaat? Onze ESTEE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ESTEE token!

