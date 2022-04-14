Escoin (ELG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Escoin (ELG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Escoin (ELG) Informatie The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country's borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model. Officiële website: https://www.escoin.ee/

Escoin (ELG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Escoin (ELG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.34M $ 53.34M $ 53.34M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 184.21M $ 184.21M $ 184.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.38M $ 72.38M $ 72.38M Hoogste ooit: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.289539 $ 0.289539 $ 0.289539 Meer informatie over Escoin (ELG) prijs

Escoin (ELG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Escoin (ELG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELG begrijpt, kun je de live prijs van ELG token verkennen!

