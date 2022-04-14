Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Informatie Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Officiële website: https://escapedmonkeys.com

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.49K $ 30.49K $ 30.49K Totale voorraad: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Circulerende voorraad: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.49K $ 30.49K $ 30.49K Hoogste ooit: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Escaped Lab Monkeys (MONKEY) prijs

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Escaped Lab Monkeys (MONKEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONKEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONKEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONKEY begrijpt, kun je de live prijs van MONKEY token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONKEY Wil je weten waar je MONKEY naartoe gaat? Onze MONKEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONKEY token!

