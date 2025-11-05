Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.135412 $ 0.135412 $ 0.135412 24u laag $ 0.149062 $ 0.149062 $ 0.149062 24u hoog 24u laag $ 0.135412$ 0.135412 $ 0.135412 24u hoog $ 0.149062$ 0.149062 $ 0.149062 Hoogste prijs ooit $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Laagste prijs $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Prijswijziging (1u) +0.66% Prijswijziging (1D) -0.23% Prijswijziging (7D) -17.16% Prijswijziging (7D) -17.16%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) real-time prijs is $0.145626. De afgelopen 24 uur werd er AMPLUNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.135412 en een hoogtepunt van $ 0.149062, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMPLUNA hoogste prijs aller tijden is $ 4.1, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.07169 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMPLUNA met +0.66% veranderd in het afgelopen uur, -0.23% in de afgelopen 24 uur en -17.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 430.36K$ 430.36K $ 430.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 430.36K$ 430.36K $ 430.36K Circulerende voorraad 2.96M 2.96M 2.96M Totale voorraad 2,958,902.841674 2,958,902.841674 2,958,902.841674

De huidige marktkapitalisatie van Eris Amplified Luna is $ 430.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMPLUNA is 2.96M, met een totale voorraad van 2958902.841674. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 430.36K.