BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Eris Amplified Luna prijs vandaag is 0.145626 USD. Volg realtime AMPLUNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AMPLUNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Eris Amplified Luna prijs vandaag is 0.145626 USD. Volg realtime AMPLUNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AMPLUNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AMPLUNA

AMPLUNA Prijsinformatie

Wat is AMPLUNA

AMPLUNA whitepaper

AMPLUNA officiële website

AMPLUNA tokenomie

AMPLUNA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Eris Amplified Luna logo

Eris Amplified Luna Prijs (AMPLUNA)

Niet genoteerd

1 AMPLUNA naar USD live prijs:

$0.145626
$0.145626$0.145626
-0.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:12 (UTC+8)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.135412
$ 0.135412$ 0.135412
24u laag
$ 0.149062
$ 0.149062$ 0.149062
24u hoog

$ 0.135412
$ 0.135412$ 0.135412

$ 0.149062
$ 0.149062$ 0.149062

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169$ 0.07169

+0.66%

-0.23%

-17.16%

-17.16%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) real-time prijs is $0.145626. De afgelopen 24 uur werd er AMPLUNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.135412 en een hoogtepunt van $ 0.149062, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMPLUNA hoogste prijs aller tijden is $ 4.1, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.07169 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMPLUNA met +0.66% veranderd in het afgelopen uur, -0.23% in de afgelopen 24 uur en -17.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Marktinformatie

$ 430.36K
$ 430.36K$ 430.36K

--
----

$ 430.36K
$ 430.36K$ 430.36K

2.96M
2.96M 2.96M

2,958,902.841674
2,958,902.841674 2,958,902.841674

De huidige marktkapitalisatie van Eris Amplified Luna is $ 430.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMPLUNA is 2.96M, met een totale voorraad van 2958902.841674. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 430.36K.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Eris Amplified Luna naar USD $ -0.0003460600260092.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Eris Amplified Luna naar USD $ -0.0604291688.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Eris Amplified Luna naar USD $ -0.0617117407.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Eris Amplified Luna naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0003460600260092-0.23%
30 dagen$ -0.0604291688-41.49%
60 dagen$ -0.0617117407-42.37%
90 dagen$ 0--

Wat is Eris Amplified Luna (AMPLUNA)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Eris Amplified Luna Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Eris Amplified Luna (AMPLUNA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Eris Amplified Luna (AMPLUNA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Eris Amplified Luna te bekijken.

Bekijk nu de Eris Amplified Luna prijsvoorspelling !

AMPLUNA naar lokale valuta's

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Eris Amplified Luna (AMPLUNA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AMPLUNA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Hoeveel is Eris Amplified Luna (AMPLUNA) vandaag waard?
De live AMPLUNA prijs in USD is 0.145626 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AMPLUNA naar USD prijs?
De huidige prijs van AMPLUNA naar USD is $ 0.145626. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Eris Amplified Luna?
De marktkapitalisatie van AMPLUNA is $ 430.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AMPLUNA?
De circulerende voorraad van AMPLUNA is 2.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AMPLUNA?
AMPLUNA bereikte een ATH-prijs van 4.1 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AMPLUNA?
AMPLUNA zag een ATL-prijs van 0.07169 USD.
Wat is het handelsvolume van AMPLUNA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AMPLUNA is -- USD.
Zal AMPLUNA dit jaar hoger gaan?
AMPLUNA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AMPLUNA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:12 (UTC+8)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,731.86
$102,731.86$102,731.86

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.12
$3,345.12$3,345.12

-4.62%

Solana logo

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-1.85%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1676
$1.1676$1.1676

+56.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,731.86
$102,731.86$102,731.86

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.12
$3,345.12$3,345.12

-4.62%

Solana logo

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-1.85%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2505
$2.2505$2.2505

-1.38%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16439
$0.16439$0.16439

+0.28%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04577
$0.04577$0.04577

+83.08%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.030
$0.030$0.030

-99.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00900
$0.00900$0.00900

+20.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00871
$0.00871$0.00871

+34.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2900
$0.2900$0.2900

+480.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08148
$0.08148$0.08148

+431.16%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043996
$0.0000000043996$0.0000000043996

+214.21%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1725
$0.1725$0.1725

+163.35%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008813
$0.000008813$0.000008813

+130.88%