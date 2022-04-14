ErgOne (ERGONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ErgOne (ERGONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ErgOne (ERGONE) Informatie

ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community

All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively.

Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects.

ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing.

🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders
🔹 Become promoter of your own wave of influence
🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content
🔹 Support your content creator by being rewarded

It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it

ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps

We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.

Officiële website: https://ergone.io/
Whitepaper: https://ergone.io/manifesto

ErgOne (ERGONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ErgOne (ERGONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.63K $ 33.63K $ 33.63K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 910.50K $ 910.50K $ 910.50K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.94K $ 36.94K $ 36.94K Hoogste ooit: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 Laagste ooit: $ 0.03212579 $ 0.03212579 $ 0.03212579 Huidige prijs: $ 0.03693829 $ 0.03693829 $ 0.03693829 Meer informatie over ErgOne (ERGONE) prijs

ErgOne (ERGONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ErgOne (ERGONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ERGONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ERGONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ERGONE begrijpt, kun je de live prijs van ERGONE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ERGONE

Wil je weten waar je ERGONE naartoe gaat? Onze ERGONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

