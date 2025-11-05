ErectusDAO (YUGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.163916 24u hoog $ 0.18281 Hoogste prijs ooit $ 0.281013 Laagste prijs $ 0.163916 Prijswijziging (1u) -0.75% Prijswijziging (1D) -3.00% Prijswijziging (7D) -15.57%

ErectusDAO (YUGE) real-time prijs is $0.175444. De afgelopen 24 uur werd er YUGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.163916 en een hoogtepunt van $ 0.18281, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.281013, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.163916 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUGE met -0.75% veranderd in het afgelopen uur, -3.00% in de afgelopen 24 uur en -15.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ErectusDAO (YUGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 279.88K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 279.88K Circulerende voorraad 1.60M Totale voorraad 1,595,241.433839235

De huidige marktkapitalisatie van ErectusDAO is $ 279.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUGE is 1.60M, met een totale voorraad van 1595241.433839235. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 279.88K.