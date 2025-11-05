EquitEdge (EEG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24u laag $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24u hoog 24u laag $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24u hoog $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Hoogste prijs ooit $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Laagste prijs $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

EquitEdge (EEG) real-time prijs is $0.05005. De afgelopen 24 uur werd er EEG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.05005 en een hoogtepunt van $ 0.05005, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EEG hoogste prijs aller tijden is $ 0.058283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04823955 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EEG met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EquitEdge (EEG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Circulerende voorraad 400.00M 400.00M 400.00M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EquitEdge is $ 20.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EEG is 400.00M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.02M.