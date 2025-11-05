BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live EquitEdge prijs vandaag is 0.05005 USD. Volg realtime EEG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EEG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live EquitEdge prijs vandaag is 0.05005 USD. Volg realtime EEG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EEG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EEG

EEG Prijsinformatie

Wat is EEG

EEG whitepaper

EEG officiële website

EEG tokenomie

EEG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

EquitEdge logo

EquitEdge Prijs (EEG)

Niet genoteerd

1 EEG naar USD live prijs:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
EquitEdge (EEG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:05 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24u laag
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24u hoog

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955$ 0.04823955

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

EquitEdge (EEG) real-time prijs is $0.05005. De afgelopen 24 uur werd er EEG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.05005 en een hoogtepunt van $ 0.05005, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EEG hoogste prijs aller tijden is $ 0.058283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04823955 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EEG met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EquitEdge (EEG) Marktinformatie

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

--
----

$ 25.02M
$ 25.02M$ 25.02M

400.00M
400.00M 400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EquitEdge is $ 20.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EEG is 400.00M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.02M.

EquitEdge (EEG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van EquitEdge naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van EquitEdge naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van EquitEdge naar USD $ -0.0011699387.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van EquitEdge naar USD $ -0.0040510538732424.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ 0--
60 dagen$ -0.0011699387-2.33%
90 dagen$ -0.0040510538732424-7.48%

Wat is EquitEdge (EEG)?

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

EquitEdge (EEG) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

EquitEdge Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal EquitEdge (EEG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je EquitEdge (EEG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor EquitEdge te bekijken.

Bekijk nu de EquitEdge prijsvoorspelling !

EEG naar lokale valuta's

EquitEdge (EEG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EquitEdge (EEG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EEG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over EquitEdge (EEG)

Hoeveel is EquitEdge (EEG) vandaag waard?
De live EEG prijs in USD is 0.05005 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EEG naar USD prijs?
De huidige prijs van EEG naar USD is $ 0.05005. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van EquitEdge?
De marktkapitalisatie van EEG is $ 20.02M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EEG?
De circulerende voorraad van EEG is 400.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EEG?
EEG bereikte een ATH-prijs van 0.058283 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EEG?
EEG zag een ATL-prijs van 0.04823955 USD.
Wat is het handelsvolume van EEG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EEG is -- USD.
Zal EEG dit jaar hoger gaan?
EEG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EEG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:05 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,738.65
$102,738.65$102,738.65

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.39
$3,345.39$3,345.39

-4.61%

Solana logo

Solana

SOL

$158.53
$158.53$158.53

-1.82%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1676
$1.1676$1.1676

+56.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,738.65
$102,738.65$102,738.65

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.39
$3,345.39$3,345.39

-4.61%

Solana logo

Solana

SOL

$158.53
$158.53$158.53

-1.82%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2511
$2.2511$2.2511

-1.35%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

+0.30%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04577
$0.04577$0.04577

+83.08%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.031
$0.031$0.031

-99.38%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00900
$0.00900$0.00900

+20.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00859
$0.00859$0.00859

+32.15%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2898
$0.2898$0.2898

+479.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08146
$0.08146$0.08146

+431.02%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043996
$0.0000000043996$0.0000000043996

+214.21%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1725
$0.1725$0.1725

+163.35%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008813
$0.000008813$0.000008813

+130.88%