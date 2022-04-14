Equation (EQU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Equation (EQU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Equation (EQU) Informatie Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Officiële website: https://equation.org/ Whitepaper: https://docs.equation.org/whitepaper/

Equation (EQU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Equation (EQU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Totale voorraad: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Circulerende voorraad: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.50K $ 37.50K $ 37.50K Hoogste ooit: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Laagste ooit: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Huidige prijs: $ 0.01732941 $ 0.01732941 $ 0.01732941 Meer informatie over Equation (EQU) prijs

Equation (EQU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Equation (EQU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EQU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EQU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EQU begrijpt, kun je de live prijs van EQU token verkennen!

Prijsvoorspelling van EQU Wil je weten waar je EQU naartoe gaat? Onze EQU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EQU token!

