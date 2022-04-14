Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Equalizer on Sonic (EQUAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) Informatie Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Officiële website: https://equalizer.exchange Whitepaper: https://docs.equalizer.exchange/

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Equalizer on Sonic (EQUAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 592.85K $ 592.85K $ 592.85K Totale voorraad: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Circulerende voorraad: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Hoogste ooit: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Laagste ooit: $ 0.358953 $ 0.358953 $ 0.358953 Huidige prijs: $ 0.475936 $ 0.475936 $ 0.475936 Meer informatie over Equalizer on Sonic (EQUAL) prijs

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Equalizer on Sonic (EQUAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EQUAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EQUAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EQUAL begrijpt, kun je de live prijs van EQUAL token verkennen!

