De live EPIC FAIL GUY prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime EFG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EFG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EFG

EFG Prijsinformatie

Wat is EFG

EFG officiële website

EFG tokenomie

EFG Prijsvoorspelling

EPIC FAIL GUY logo

EPIC FAIL GUY Prijs (EFG)

Niet genoteerd

1 EFG naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
EPIC FAIL GUY (EFG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:15:11 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.67%

-2.67%

EPIC FAIL GUY (EFG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EFG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EFG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EFG met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EPIC FAIL GUY (EFG) Marktinformatie

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

859.30M
859.30M 859.30M

859,296,669.9192874
859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

De huidige marktkapitalisatie van EPIC FAIL GUY is $ 10.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EFG is 859.30M, met een totale voorraad van 859296669.9192874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.44K.

EPIC FAIL GUY (EFG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van EPIC FAIL GUY naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van EPIC FAIL GUY naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van EPIC FAIL GUY naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van EPIC FAIL GUY naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-15.85%
60 dagen$ 0-28.24%
90 dagen$ 0--

Wat is EPIC FAIL GUY (EFG)?

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

EPIC FAIL GUY (EFG) hulpbron

Officiële website

EPIC FAIL GUY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal EPIC FAIL GUY (EFG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je EPIC FAIL GUY (EFG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor EPIC FAIL GUY te bekijken.

Bekijk nu de EPIC FAIL GUY prijsvoorspelling !

EFG naar lokale valuta's

EPIC FAIL GUY (EFG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EPIC FAIL GUY (EFG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EFG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over EPIC FAIL GUY (EFG)

Hoeveel is EPIC FAIL GUY (EFG) vandaag waard?
De live EFG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EFG naar USD prijs?
De huidige prijs van EFG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van EPIC FAIL GUY?
De marktkapitalisatie van EFG is $ 10.44K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EFG?
De circulerende voorraad van EFG is 859.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EFG?
EFG bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EFG?
EFG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van EFG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EFG is -- USD.
Zal EFG dit jaar hoger gaan?
EFG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EFG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

