EPIC FAIL GUY (EFG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -2.67% Prijswijziging (7D) -2.67%

EPIC FAIL GUY (EFG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EFG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EFG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EFG met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EPIC FAIL GUY (EFG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Circulerende voorraad 859.30M 859.30M 859.30M Totale voorraad 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

De huidige marktkapitalisatie van EPIC FAIL GUY is $ 10.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EFG is 859.30M, met een totale voorraad van 859296669.9192874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.44K.