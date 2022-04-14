Envision Labs (VIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Envision Labs (VIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Envision Labs (VIS) Informatie Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Officiële website: https://envisionlabs.io/ Whitepaper: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms

Envision Labs (VIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Envision Labs (VIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 516.53K $ 516.53K $ 516.53K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 55.00M $ 55.00M $ 55.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 939.15K $ 939.15K $ 939.15K Hoogste ooit: $ 0.203013 $ 0.203013 $ 0.203013 Laagste ooit: $ 0.00768067 $ 0.00768067 $ 0.00768067 Huidige prijs: $ 0.00939145 $ 0.00939145 $ 0.00939145 Meer informatie over Envision Labs (VIS) prijs

Envision Labs (VIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Envision Labs (VIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIS begrijpt, kun je de live prijs van VIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van VIS Wil je weten waar je VIS naartoe gaat? Onze VIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

