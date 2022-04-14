EnteriseCoin (ENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EnteriseCoin (ENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EnteriseCoin (ENT) Informatie "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Officiële website: https://enterise.com Whitepaper: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Koop nu ENT!

EnteriseCoin (ENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EnteriseCoin (ENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.32M $ 43.32M $ 43.32M Hoogste ooit: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Laagste ooit: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Huidige prijs: $ 0.086636 $ 0.086636 $ 0.086636 Meer informatie over EnteriseCoin (ENT) prijs

EnteriseCoin (ENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EnteriseCoin (ENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ENT begrijpt, kun je de live prijs van ENT token verkennen!

