De live EnteriseCoin prijs vandaag is 0.086161 USD. Volg realtime ENT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ENT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live EnteriseCoin prijs vandaag is 0.086161 USD. Volg realtime ENT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ENT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ENT

ENT Prijsinformatie

ENT whitepaper

ENT officiële website

ENT tokenomie

ENT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

EnteriseCoin logo

EnteriseCoin Prijs (ENT)

Niet genoteerd

1 ENT naar USD live prijs:

$0.086161
$0.086161$0.086161
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
EnteriseCoin (ENT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:34:34 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.094847
$ 0.094847$ 0.094847

$ 0.077312
$ 0.077312$ 0.077312

--

--

-0.54%

-0.54%

EnteriseCoin (ENT) real-time prijs is $0.086161. De afgelopen 24 uur werd er ENT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENT hoogste prijs aller tijden is $ 0.094847, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.077312 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Marktinformatie

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M

16.05M
16.05M 16.05M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EnteriseCoin is $ 1.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENT is 16.05M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.08M.

EnteriseCoin (ENT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van EnteriseCoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van EnteriseCoin naar USD $ -0.0006180328.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van EnteriseCoin naar USD $ -0.0011984478.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van EnteriseCoin naar USD $ -0.00364763663497414.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0006180328-0.71%
60 dagen$ -0.0011984478-1.39%
90 dagen$ -0.00364763663497414-4.06%

Wat is EnteriseCoin (ENT)?

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

EnteriseCoin (ENT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

EnteriseCoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal EnteriseCoin (ENT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je EnteriseCoin (ENT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor EnteriseCoin te bekijken.

Bekijk nu de EnteriseCoin prijsvoorspelling !

ENT naar lokale valuta's

EnteriseCoin (ENT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EnteriseCoin (ENT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ENT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over EnteriseCoin (ENT)

Hoeveel is EnteriseCoin (ENT) vandaag waard?
De live ENT prijs in USD is 0.086161 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ENT naar USD prijs?
De huidige prijs van ENT naar USD is $ 0.086161. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van EnteriseCoin?
De marktkapitalisatie van ENT is $ 1.38M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ENT?
De circulerende voorraad van ENT is 16.05M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ENT?
ENT bereikte een ATH-prijs van 0.094847 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ENT?
ENT zag een ATL-prijs van 0.077312 USD.
Wat is het handelsvolume van ENT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ENT is -- USD.
Zal ENT dit jaar hoger gaan?
ENT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ENT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:34:34 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.