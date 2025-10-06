EnteriseCoin (ENT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Laagste prijs $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -0.54% Prijswijziging (7D) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) real-time prijs is $0.086161. De afgelopen 24 uur werd er ENT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENT hoogste prijs aller tijden is $ 0.094847, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.077312 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Circulerende voorraad 16.05M 16.05M 16.05M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EnteriseCoin is $ 1.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENT is 16.05M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.08M.