ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform's evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Officiële website: https://enqai.com/ Whitepaper: https://enqai.com/wp

enqAI (ENQAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor enqAI (ENQAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.22M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 990.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.23M Hoogste ooit: $ 0.141666 Laagste ooit: $ 0.00003924 Huidige prijs: $ 0.00123108 Meer informatie over enqAI (ENQAI) prijs

enqAI (ENQAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van enqAI (ENQAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ENQAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ENQAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ENQAI begrijpt, kun je de live prijs van ENQAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ENQAI Wil je weten waar je ENQAI naartoe gaat? Onze ENQAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ENQAI token!

